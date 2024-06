Toti | la mozione di sfiducia arriva in aula Lui si difende vogliono distruggere il Modello Liguria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - Approda domani nell'Sandro Pertini di via Fieschi la109, ovvero quella con cui l'opposizione chiede al Consiglio regionale dire il presidente della Regione, Giovanni, agli arresti domiciliari dal 7 maggio con l'accusa di corruzione. Lui in un intervento che sarà letto indal capogruppo della Listachiede la fiducia per proseguire e accusa "La sinistra cerca una spallata". Nella, i proponenti Luca Garibaldi, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Paolo Ugolin, in rappresentanza dei partiti di centro sinistra (Partito Democratico, M5S, Linea Condivisa e Lista Sansa), all'opposizione in consiglio, spiegano che "ci troviamo di fronte a una giunta e a una maggioranza che non ha le condizioni politiche per proseguire, dimezzata per potere e funzioni, senza l'autorevolezza necessarie per gestire nella pienezza delle proprie competenze e con la credibilità necessaria per le sfide che riguardano la nostra Regione".