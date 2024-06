Torna Giorni di Tuono il festival di fumetti musica e cinema a Pisa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 –di”, ildinel segno diPettinato, celebresta e illustratoreno. Dopo il successo delle prime due edizioni, quest’anno il, organizzato dalla FondazionePettinato con il contributo del Comune di, avrà luogo da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Il programma è ricco di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero. Ilè nato nel 2022 per celebrarePettinato, pseudonimo di Andrea Paggiaro, morto il 14 giugno 2021 a 44 anni, dopo una lunga malattia. Ilsta, particolarmente noto per i graphic novel tra cui “Nevermind” (Rizzoli Lizard, 2014), dedicata al cantante dei Nirvana Kurt Cobain, e “We Are the Champions” (2016) sulla vita di Freddy Mercury e dei Queen, viene ricordato come uno dei più brillanti della sua generazione.