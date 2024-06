Su Bologna città 30 decideranno i cittadini | via libera al Referendum

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Su30. Sabato il Comitato dei garanti del comune di, l'organismo di garanzia per gli amministratori pubblici che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti di responsabilità dirigenziale, ha dichiarato ammissibile ilsulla legge comunale che, dallo scorso gennaio, impone il limite dei trenta chilometri orari in quasi tutte le strade delladi. Ilera stato presentato dai partiti dell'opposizione all'amministrazione di Matteo Lepore e nel weekend è arrivato il viaalla procedura che darà voce ai. "Volete che il comune divada avanti nella decisione di realizzare '30', come previsto dalla deDG 138/2023, dalle ordinanze vigenti dal 16/01/2024 e dai futuri provvedimenti?", è questa la domanda alla quale i residenti nelladisaranno chiamati a rispondere "sì" o "no".