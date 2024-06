Sostenibilità e Investimenti | alti e bassi della transizione energetica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cambiamento climatico dovuto alle emissioni di gas serra sempre più forte e impattante sulle nostre vite, sulle aziende, sui governi e che crea danni economici crescenti >>>verso un mondo con meno / zero emissioni sempre più necessario e urgente >>>necessari molto ingenti, sviluppo di tecnologie nuove, costruzione di un mondo più basato sull’economia circolare >>> grandi opportunità di business per decenni in questo campo. Sembra un’equazione matematica molto semplice e lineare, ma non è così; le cose sono parecchio più complicate. Oggi e nelle prossime settimane proviamo a raccontarvi perché. Il primo punto lo diamo per assodato: la correlazione fra maggiore quantità di CO2 e di altri gas nell’atmosfera e l’aumento delle temperature (si veda il graficoBBC) con conseguenti fenomeni climatici sempre più estremi è scientificamente provato.