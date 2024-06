Soliti Ignoti lascia la Rai | il programma in onda sul Nove con Amadeus? L’offerta di Discovery

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Continuano i grandi cambiamenti in casa Rai che, da un anno e mezzo a questa parte, sta dando una nuova pelle al suo palinsesto. Tra dolorosi addii e nuovi format, l’attenzione delle ultime ore si focalizza sui. Com’è risaputo ilè uno dei pezzi forti di Viale Mazzini e ha raggiunto ascolti incredibili con. Tuttavia, dopo l’addio del conduttore, anche il game show cambierà stazione televisiva. Ebbene sì perché passerà suseguendo il padrone di casa delle ultime stagioni.: la prossima edizione andrà insulSono tanti i programmi della Rai che stanno subendo modifiche, sono stati cancellati oppure hanno cambiato emittente. Ultimamente si è parlato dell’archiviazione de Il Collegio, il quale non andrà incon la nona stagione, così come i cambiamenti che attendono invece la nuova edizione di Sanremo.