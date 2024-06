Sherlock Holmes 3 la produttrice Susan Downey | In cima alla nostra lista

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ladidi Guy Ritchie,, non ha alcuna intenzione di abbandonareHolme 3, progetto che definisce in, anche se il suo effettivo sviluppo dipende tutto da Robert Downy Jr. Proprio la scorsa settimana, è stata annunciata Young, una serie tv spinoff sul personaggio per Prime Video, con Guy Ritchie regista e produttore esecutivo.Jr. potrebbe non essere in Young, ma questo non significa che il tanto atteso terzo film sia morto, come ha confermato laa ScreenRant. “Voglio dire, guarda, no, non ci sono aggiornamenti, se non che è ancora molto vivo nei nostri cuori”, ha spiegatoall’outlet. “Ogni giorno parliamo di ‘Qual è la migliore versione successiva di questo film?’.