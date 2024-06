Russia-Ucraina la guerra dei droni Ma non la prima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Larusso-sta rivelando la sperimentazione operativa di un numero sempre maggiore di mezzi armati senza pilota. Tra imbarcazioni, carri armati, velivoli ed elicotteri, non c'è dominio nel quale non siano apparsi nuovioppure macchine nate per essere pilotate da esseri umani e trasformate in “unmanned”. Tra il 19 e il 24 maggio sono state diffuse per lavolta le immagini di un attacco compiuto da un drone marino russo contro un altro mezzo navale senza pilota a bordo, in questo caso uno Usv V-5 Magura ucraino intercettato nel Mar Nero mentre era fermo. In questo caso l'equipaggio remoto doveva essere a una distanza notevole, oltre i 20 km, perciò è plausibile che fossero presenti altri Usv equipaggiati per estendere la copertura radio della stazione di comando e controllo, come fossero ripetitori, oppure che lo stesso Magura sia stato rilasciato da una nave porta-Usv come la Pchelka, oppure ancora che possa essere stato aviolanciato.