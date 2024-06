Re Carlo sfratta e minaccia di tagliare i fondi al fratello Andrea

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Avviso di sfratto per il Duca di York. A recapitarlo è il Rein persona al. Andrew dopo lo scandalo Epstein che ha gettato su di lui l’ombra della pedofilia è diventato la pecora nera dei Windsor: è stato privato dei titoli reali e militari, obbligato a ritirarsi dalla vita pubblica e emarginato, nelle occasioni ufficiali, dalla famiglia reale. E, soprattutto, ha molti soldi in meno: fino alla fine del 2022 percepiva dalla monarchia circa 250mila sterline all’anno, ma all’inizio del 2023, anche in virtù del fatto che non è più un royal senior, il re ha diminuito il suo appannaggio. Al centro della contesa c’è la casa di Royal Lodge a Windsor, 30 stanze dovevive insieme alla ex sua moglie Sarah Ferguson, con la quale sembra che le ri-nozze siano imminenti.