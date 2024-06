Precipita dalle spallette dell’Arno Recuperato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ennesimo volo. Nella notte di sabato, intorno alle 23, un uomo di 30 anni, di origini straniere ètodel lungarno Mediceo. Immediato l’allarme e l’intervento deidele del 118. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso di Cisanello in stato cosciente ma con politraumi cranici ed agli arti inferiori ed in codice 1 (rosso). Il 30 marzo, caddeun 15enne italiano trasportato a Cisanello in codice giallo. Le operazioni di recupero del ferito si sono svolte con una tecnica ormai "rodata" daidelche sono intervenuti con l’autoscala ed hanno usato tecniche di soccorso alpinistico ossia hanno immobilizzato e poi imbracato su una lettiga per essere poi lasciato alle cure del 118 una volta arrivato sulla sede stradale.