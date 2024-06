Padel Open Fitp Palermo | successo per coppia Calneggia-Tamame

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (askanews) – L’urlo dell’argentino Cristiane quello del talento azzurro Paola Ciabattoni arrivano a pochi minuti di distanza uno dall’altro: il primo si è aggiudicato la seconda tappa della MediolanumCup incon ‘El Mago’ Germanbattendo in finale le teste di serie numero uno Del Moral-Cremona (7/6, 1/6, 6/4). La seconda, Paola Ciabattoni, incon la sua nuova compagna Clarissa Aima, vince il femminile in tre set battendo le numero uno del torneo Meccico-Giacquinta (7/6, 5/7, 6/4). Alla calura da estate inoltrata, si è aggiunto il calore del pubblico che al Country Club disi è tradotto in un sold out clamoroso. Una giornata all’ultimo respiro col pieno di entusiasmo: le semifinali al mattino dell’, le finali al pomeriggio.