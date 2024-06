Omaggio alla Repubblica Festa in piazza della Vittoria | Importante riflettere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), celebrazioni inieri mattina con le varie autorità e tanti cittadini che hanno voluto prendere parte alle celebrazioni per il 78esimo anniversario. Cerimonia dell’alzabandiera e inno nazionale, poi è stata deposta una corona di fiori in memoria dei Caduti, davanti al monumento in, e si sono susseguiti gli interventi, da quello del sindaco Luca Vecchi a quello del presidenteProvincia, Giorgio Zanni. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha messo l’accento sull’importanza di celebrare insieme questi momenti di riflessione e di far accompagnare "il nostro agire quotidiano" dal "faro che è la nostra Costituzione". Poi Katia De Nicola, studentessa dell’istituto Matilde di Canossa, ha letto il messaggio del presidenteSergio Mattarella, mentre gli studenti del liceo coreutico si sono esibiti in due spettacoli.