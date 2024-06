Mourinho al Fenerbahçe | vuole soffiare due colpi di mercato al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Josèriparte dal, il tecnico portoghese avrebbe già avanzato richieste dial proprio club. Finita la pacchia, Josètorna in panchina. Lo “Special One”, dopo due anni e mezzo intensi alla Roma, ha scelto la Turchia per ripartire, rifiutando secondo i vari addetti ai lavori proposte economicamente più vantaggiose dall’Arabia Saudita. Sarà illa nuova casa del portoghese, arrivato proprio quest’oggi in Turchia scatenando come suo solito un entusiasmo difficilmente pareggiabile, insomma, ad Istanbul è già “– mania”., le prime richieste dello “Special one”, ci sono due obiettivi azzurriè stato chiaro, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi: “Questa maglia sarà la mia nuova pelle e le mie ossa”, mandando i già caldi tifosi turchi in totale delirio.