MotoGp Pernat | Enea Bastianini in Ktm del 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 - Nel giorno dell'approdo di Marc Marquez alla Ducati ufficiale e di Jorge Martin all'Aprilia, l'ultima novità per la prossima stagioneè la notizia di "il prossimo anno va in Ktm ufficiale". Parole chiare di Carlo, manager del pilota romagnolo, nel corso di "Zona Cesarini" su Radio1 Rai. "Così il risiko dei piloti di alto livello è completato", ha aggiuntoriferendosi ai passaggio eccellenti di oggi: Martin in Aprilia e Marquez sulla Ducati ufficiale. .