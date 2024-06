Monaco si sfoga | Non capisco chi dice che Sinner non ha dimostrato nulla sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tanta carne al fuoco nell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport), in onda sul canale Youtube di OA Sport. Guido(commentatore tecnico di Eurosport), ospite abituale della trasmissione, ha espresso le proprie idee sui temi d’attualità del tennis, che coincidono in questi ultimi giorni con il Roland Garros 2024. Di seguito i temi trattati. PRESTAZIONE JANNIKVS CORENTIN MOUTET “Ieri sera per un’oretta siamo stati un po’ preoccupanti, non così tanto a essere onesti, però la sensazione era che non potesse reggere il livello Moutet e giocare così male. Jannik, devo dire, ne è uscito brillantemente perché era in una condizione di difficoltà contro un avversario che ha un gioco molto diverso e molto ispirato nel primo set.