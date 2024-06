LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini in fuga con 4? di vantaggio C’è anche Filippo Conca!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 I corridori stanno affrontando un falso piano, con la strada che salirà ancora per qualche chilometri. Il gruppo si lancerà poi in picchiata fino a giungere ai piedi della terza asperità di giornata. 15.30 Mancano 15 km allo sprint intermedio di Saint-Thurin. 15.28 41.82 km/h la media delle prime due ore di gara. 15.25 60 chilometri al traguardo. 15.21la Israel – Premier Tech a tirare in gruppo. 15.18 Questi iattaccanti: Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels), Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Jonas Gregaard (Lotto Dstny) e(Q36.5 Pro Cycling Team). 15.13 4’20” ildei fuggitivi. 15.10 Le Berre passa per primo sul GPM e dunque passa al comando virtualmente della classifica degli scalatori.