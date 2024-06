La rosa della vendetta anticipazioni 7 Giugno 2024

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 3 giugno 2024) LaGulcemal cerca solocontro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato lui e suo padre, per fuggire con un altro uomo. Sua madre era la più bella donna di Bursa, ma non si curava dei propri figli: mai un abbraccio, mai una parola amorevole. Sembrava la principessa infelice delle favole, era sempre triste. Finchè non conobbe un uomo e fuggì con lui, senza esitare nè voltarsi indietro. Il padre di Gulcemal si tolse la vita e lui e sua sorella rimasero soli. E fu allora che Gulcemal, accecato dall’odio, uccise l’uomo di sua madre. Lei lo maledisse: “Avrei voluto non averti fatto nascere. Nessuna donna ti amerà mai”. Divenuto un uomo, Gulcemal è ormai forte, immensamente ricco e spietato.