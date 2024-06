Industria 5 0 La ricetta di Bi-Rex per diventare sostenibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) NON C’È 4.0 SENZA 5.0. Infatti, all’interno di Bi-Rex respira il futuro già dall’ingresso. Un domani, però, destinato apresente e che guarda ‘al di là dell’orizzonte’, che gli inglesi traducono in ‘Beyond the Horizon’, ovvero il titolo e il senso della presentazione della nuova5.0, successore dalla già implementata4.0. La rassegna è stata ideata da Bi-Rex per far conoscere la Linea Pilota e le tecnologie al suo interno, grazie a un investimento di 3,5 milioni di euro: artificial intelligence, realtà virtuale e aumentata, additive manufacturing, robotica, digital twin, 5g, iot, smart manufacturing. Bi-rex è il ‘competence center’ nazionale specializzato sui big data. Nel 2023, dal ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit), al consorzio pubblico-privato a guidale che riunisce in partenariato 61 soggetti tra università, centri di ricerca e imprese, sono arrivati 18 milioni del Pnrr da investire a favore delle imprese, quasi tutti assimilati in meno di 1 anno dal tessutole italiano per progetti di ricerca, sviluppo e servizi di innovazione.