Incentivi auto al via | come sfruttarli al massimo per risparmiare

(Di lunedì 3 giugno 2024) Scatta il conto alla rovescia per gli2024: dalle 10 di oggi, lunedì 3 giugno, sarà nuovamente possibile prenotarli per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo annuncia il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessiper gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Lo ricorda l’agenzia delle Entrate sulla sua webzine, FiscoOggi.Leggi anche:2024: possibile ottenere fino a 13.500 euro di sconto2024: tutto quello che c’è da sapere La domanda delle domande è: metteranno in moto davvero il mercato o saranno solo una bolla di sapone? A dirlo saranno i numeri: al momento di certo c’è solo che da oggi è attiva la piattaforma da cui attingere al budget di 1 miliardo di euro stanziato dal governo.