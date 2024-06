Il quinto matrimonio di Rupert Murdoch sposa l’ex suocera di Abramovich

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2024), il magnate dei media australiano di 93 anni, ha convolato a nozze per la quinta volta con Elena Zhukova, una biologa molecolare russa in pensione di 67 anni. La cerimonia nuziale è stata celebrata a Moraga Bel Air, una delle tenute in California di. Elena Zhukova è una biologa molecolare russa in pensione. È nota per essere stata precedentementeta con il miliardario russo del petrolio Alexander Zhukov. La loro figlia, Dasha, è statata con l'oligarca russo Romanfino al 2017.Come si sono conosciuti?e Zhukova hanno iniziato a frequentarsi nell'estate del 2023. Si sarebbero conosciuti a una festa organizzata da una delle ex mogli di, l'imprenditrice di origine cinese Wendi Deng. Ilè stato celebrato a Moraga, la tenuta in California di