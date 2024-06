Cremonese sogno infranto Al Venezia basta un gol per la A Stroppa si ferma sul più bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Mariachiara Rossi Ilritrova la Serie A a distanza di due anni dall’ultima presenza grazie all’1-0 conquistato al Penzo nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, grazie al gol di Gytkjaer, contro una coraggiosa. In campo, attacco pesante delformato da Gytkjaer e Pohjanpalo, contro attacco a sorpresa Vazquez-Tsadjout della. Due strategie agli antipodi che al termine dei 90’ danno ragione a Vanoli: facendo leva sul numero dei gol del tandem in attacco – 33 reti in totale - decide la partita più importante della sua vita. Tutto ciò accade nonostante l’ottima partenza della squadra diche nei minuti iniziali va anche vicino al gol in svariate occasioni grazie ad un Castagnetti in forma smagliante, tutto sinistro e fantasia.