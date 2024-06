Claudia Sheinbaum chi è la prima presidente donna del Messico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Conosciuta come “la Doctora” per i suoi brillanti titoli accademici,è una fisica con un dottorato in ingegneria energetica. Vanta una lunga lista di riconoscimenti, come la partecipazione al pannello delle Nazioni Unite premiato con il Nobel per la Pace e il governo di Città del, una delle città più grandi dell’emisfero. LadelDomenica 2 giugno 2024,è diventata laad essere elettadel. Con il 61% dei voti, ha vinto un’elezione storica in cui due donne si sono contese la massima carica della nazione, in un paese noto per la cultura del machismo e la violenza contro le donne.ha 61 anni e prenderà il posto deluscente Andrés Manuel López Obrador, suo alleato di lunga data, il cui programma di welfare sociale ha sollevato molti messicani dalla povertà, rendendo il loro partito di sinistra, Morena, favorito nei sondaggi.