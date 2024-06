?Benevento ai vertici della classifica per la transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) ?aiper la, la soddisfazione del sindaco Mastella. “è ainazionali per i progressi compiuti in materia di. Siamo primi nel Mezzogiorno e nella top five nazionaleCensis-Green Blue: uno splendido risultato che premia la programmazione nel settoredifesa dell’ambiente, del suolo, del paesaggio equalità eco-energetica“, lo spiega in una nota il sindaco Clemente Mastella.“ha affrontato lagreen con coraggio. Abbiamo rinnovato la flotta degli autobus di città con mezzi a zero emissioni e di ultima generazione, attraverso un accordo con un’importante società del settore ci faremo trovare pronti anche per la diffusione su medio-larga scala dei veicoli elettrici con l’installazione di numerose colonnine, abbiamo aperto alle comunità energetiche come forma intelligente diverso forme di consumo sostenibile.