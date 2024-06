Automobili | al via la prevendita del’attesissimo suv rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il mondo del mercatostico è in fermento: arriva da Mazda ilsuv ‘doppiamente’ ibrido La Mazda CX-80 si presenta sul mercato con una proposta innovativa che sottolinea l’impegno del brand giapponese verso la sostenibilità e la performance. Mazda cx80 -Ansa- Notizie.comCon due versioni ibride, una plug-in a benzina e l’altra mild hybrid diesel, questo Suv rappresenta un passo avanti significativo nella gamma di Mazda, già arricchita dalla presenza della CX-60. La CX-80 si distingue per le sue motorizzazioni avanzate: da un lato troviamo il potente quattro cilindri da 327 CV nella versione plug-in a benzina; dall’altro, il sei cilindri diesel da 249 CV con tecnologia mild hybrid 48v. Nuovo suv Mazda: innovazione e tecnologia Queste soluzioni tecniche non solo garantiscono prestazioni di alto livello ma anche un’attenzione particolare all’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni.