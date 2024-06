Anticipazioni Da vicino nessuno è normale | gli ospiti di lunedì 3 giugno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il successo delle prime due puntate, Alessandro Cattelan è pronto per l’appuntamento conclusivo del suo percorso in prima serata su Rai2 con Da, un format collettivo e divertente che ha in programma che come sempre ci tiene compagnia con una serie di candid camera, esperimenti sociali e strane manie del pubblico e non solo. Le porte teatro Franco Parenti di Milano si preparano per aprirsi a nuovi incredibili, accompagnati dall’irriverenza di un Cattelan che si conferma un ottimo padrone di casa. Scopriamo chi e cosa vedremo nella serata di. “Da”,del 3Archiviate la passeggiata tra i mobili Ikea di Elettra Lamborghini e la corsa di Fabio Caressa tra le vie di Milano per evitare che la figlia Eleonora gli prosciugasse tutto il conto in banca della scorsa puntata, Alessandro Cattelan torna al teatro Franco Parenti di Milano per la puntata conclusiva di Da, sempre in prima serata su Rai2.