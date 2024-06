AEW | Tony Khan ansioso di riportare Ricky Starks in TV

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024)non lotta dallo scorso 30 marzo. Inizialmente si vociferava di un possibile infortunio, ma la notizia è stata smentita dastesso il quale, in delle recenti interviste, ha espresso la sua frustrazione in merito al lungo periodo di stop, rimarcando come la questione non dipenda da lui. Belle parole ma pochi fatti Mentre la situazione non accenna ad evolvere,ha dichiarato, durante un’intervista rilasciata a SHAK Wrestling, di avere un enorme rispetto per la star e di volerlo coinvolgere anche in futuro: “Penso chesia straordinario. Mi piacerebbe molto coinvolgerlo e farlo tornare in AEW in qualsiasi momento. È stato una parte enorme di ciò che abbiamo fatto per circa quattro dei cinque anni, e ho molto rispetto per lui”.