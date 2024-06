Volley l’Italia di De Giorgi sconfitta in amichevole dal Canada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo una più che soddisfacente prima settimana di VNL in Brasile, l'Italdi Fefè Deha iniziato la sua preparazione in. Gli Azzurri sono scesi in campo innella notte italiana contro i padroni di casa, che si sono imposti 1-3 (25-20, 22-25, 21-25, 20-25). Un'occasione per testare giocatori che hanno visto meno il campo durante le sfide andate in scen a Rio. Oggi seconda, sempre contro il, prima di tornare a fare sul serio mercoledì 5 giugno alle ore 20.00 locali (le 2 del 6 giugno in Italia) contro la Francia.