Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 07:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A CIVITAVECCHIA, A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA LINEA FL5 PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI PISA CENTRALE, FINO ALLE ORE 8 ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA VITTORIA, AD ECCEZIONE DEI BUS SOSTITUTIVI DI TRENITALIA E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA: A Roma SI SVOLGERA’ LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN IDREZIONE ROMA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 18:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN IDREZIONE ROMA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA PONTINA E ARDEATINA SPOSTIAMOCI SU VIA AURELIA DOVE AL MOMENTO SI SEGNALANDO DUE INCIDENTE CON CODE IL PRIMO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE MALAGROTTA E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DI CARTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ 1° GIUGNO 2024 ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA PONTINA E ARDEATINA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA BEU DUE SENSI E CODE SULL APONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ADESSO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE, AL QUIRINALE NELLE GIORNATE DI OGGI E I DOMANI PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLE REPUBLICA SONO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE VIE DELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma