Uomini e Donne brutto incidente stradale per uno dei figli di Ursula Bennardo | il triste messaggio dell’ex dama

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 2 giugno 2024) Una notizia davverodata da, conosciuta comedel trono over di. La donna di recente è stata al centro dei gossip per la separazione da Sossio Aruta, con cui ha avuto l’ultimaa Bianca. Purtroppo adesso la donna ha comunicato sui social unanotizia che riguarda uno dei suoi, vittima di un. Scopriamo di più cosa è successo. News: ildiha sconvolto e preoccupato i suoi fans su Instagram pubblicando il seguente: “Il mio cuore oggi è distrutto… uno dei mieiha avuto un, per fortuna tutto risolvibile, anche se ci vorrà del tempo.” Parole davvero forti che lasciano immaginare delle forti conseguenze dopo l’avuto in macchina.