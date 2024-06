Tappeti floreali di 200 metri ecco l’Infiorata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Gran giorno deloggi a Pievepelago, che sfiderà l’eventualmente maltempo (previsto soprattutto nel pomeriggio). Già da ieri sabato pomeriggio erano cominciati i lavori di preparazione deilungo i 200dell’antica via Tamburù e della vicina piazza Ricci. Dopo un’intensa notte di posa dei fiori, oggi dall’alba si ultimano ie li si raccorda in un unico manto multicolore e profumatissimo, appena in tempo per la solenne processione delle ore 12. Nonostante la strada sia abbastanza stretta, solo il sacerdote con l’Ostensorio calpesta il manto floreale, che resterà poi intatto fin verso sera. Da quest’anno entra nel tragitto processionale anche l’antica piazzetta Domenico Ricci. A fianco delle altre strade paesane verrà posta una lunga serie di portavasi fioriti.