Fonte : formiche di 2 giu 2024

Questo genere di contatti guidati da gruppi di parlamentari creano legami, la rendono non isolata ma parte degli scambi internazionali“Facciamo un sacco di attività per condividere le nostre esperienze e competenze in modo che la Comunità internazionale apprezzi di più il nostro contributo e vorremmo che vi venisse offerta l’opportunità: Taiwan non può solo aiutare, ma anche essere in qualche modo leader”, commenta Li.

Taiwan può essere leader nella Comunità internazionale Parla l’ambasciatore Li