Storia di Rosa chef alle Hawaii dopo 30 anni negli Usa | In Italia i miei amici si ammazzano di lavoro e non capisco perché

(Di domenica 2 giugno 2024) Che sia dicembre, gennaio, febbraio, quando ha un giorno libero dalprende la sua borsa e va in spiaggia, sull’isola di Maui, la seconda, per superficie, delle. È un sogno vivere qui, nell’arcipelago più famoso al mondo, in un paradiso terrestre? “Certo – risponde –. Le persone sono rilassate e fanno le cose serenamente. La vita è gioiosa. Da Perugiasembra facile: ma ci passa un percorso di 30”. La prima volta che ha lasciato l’, nel 1996,Mariotti aveva 30. Partiva da Perugia in direzione Stati Uniti. Quando ti si presenta davanti un’opportunità ci sono due tipi di persone, dice: quelle che ci pensano e la fanno andar via e quelle che, con un po’ di incoscienza, la colgono e partono. “Io faccio parte del secondo tipo”, sorride nella sua intervista al fattoquotidiano.