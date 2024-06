Serie C i risultati delle semifinali di playoff | flop Benevento le date della finale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Sarà Carrarese-Vicenza ladeidiC. Si sono concluse anche le gare di ritornodeie le qualificazioni si sono decise sul filo dell’equilibrio. Dopo l’1-0 dell’andata, la Carrarese ha strappato un pareggio importantissimo contro il. La gara di ritorno si è conclusa sul risultato di 2-2. Lanini porta in vantaggio il, poi è Finotto a siglare il pareggio. Iltorna in vantaggio con Angelo Talia ma l’espulsione di Viscardi rovina i piani ai padroni di casa. Al 66? è Cicconi a siglare il gol qualificazioneCarrarese. Vicenza-Avellino Sarà il Vicenza l’avversarioCarrarese in. Dopo lo 0-0 dell’andata, i biancorossi hanno vinto con il punteggio di 2-1 contro l’Avellino.