Scontro tra moto | muoiono due giovani

(Di domenica 2 giugno 2024) Scansano (Grosseto), 2 giugno 2024 – Due ragazzi sono morti questa mattina, 2 giugno, in un drammatico incidente lungo la strada Scansanese, tra Preselle e Pancole. Una delle vittime aveva 38 anni, dell’altro non si conoscono ancora le generalità. Lesulle quali viaggiavano si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. Intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine che dovranno stabilire la dinamica dell’impatto mortale e vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento .