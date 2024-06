Sanità | Sereni Pd ' Meloni promette ma elude nodi votino legge Schlein'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "In un comizio segnato dalla rabbia, dal vittimismo e dall'esaltazione di risultati che gli Italiani stentano a vedere nella realtà, la presidentenon ha potuto evitare questa volta di nominare lando un provvedimento per tagliare le liste d'attesa. Evidentemente la nostra battaglia e la discussione che abbiamo imposto in Parlamento sulla “” hanno aperto qualche crepa nel muro di arroganza della destra. Vedremo il prodotto finito anche se la bozza che da giorni circola e le anticipazioni giornalistiche ci autorizzano a prevedere che l'elefante stia per partorire un topolino. Perché si sta continuando adre i duedi fondo per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale: le risorse finanziarie e il personale".