Ruggeri | Sono sempre lo stesso non allineato

(Di domenica 2 giugno 2024) Enricoripercorre con Panorama la sua carriera controcorrente raccontata nel libro 40 vite (senza fermarmi mai). «Mi hanno bollato come artista di destra, ma iofatto così, dico quello che penso». «Colpevole di ostentazione fallica per il modo con cui agitavo l’asta del microfono sul palco: negli anni Settanta mi è successo anche questo. Le femministe mi volevano menare» racconta tra l’ironico e il divertito Enrico. «Erano tempi strani quelli dei miei esordi. Nei primi anni Settanta molti degli artisti che amavo, Lou Reed, David Bowie, Roxy Music, Sparks erano assolutamente “gay friendly” e quindi invisi alla sinistra extraparlamentare che voleva il cantante macho con la barba e la camicia a scacchi. Tutto tranne quell’immagine alla Oscar Wilde che per l’appunto avevano band come i Roxy Music.