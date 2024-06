Prima Categoria Marco Strappini resta l’allenatore della Filottranese | doppio derby con Simone e la Labor

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ex leoncello continuerà a seguire lasquadra e il settore giovanile, di cui è responsabile tecnico. Lotta in famiglia nello stesso girone B diFILOTTRANO, 2 giugno 2024 – Dopo settimane di rumors, laconfermaalla guidasquadra in. Lo ha annunciato pochi minuti fa la società biancorossa. Sarà dunquecon il fratelloe la sua(leggi l’articolo). “La società è lieta di comunicare – si legge – che per la stagione 2024/25continuerà a sedersi sulla panchinaSquadra, confermato assieme all’intero staff tecnico, composto da Nicolò Ceppi, Sandro Solferini,Piccini e Mattia Fiordoliva. Laè inoltre a lavoro per completare l’organico del settore giovanile, il quale vedrà semprenelle vesti di responsabile tecnico“.