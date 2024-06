Premio Marco Dongu a due studenti del Liceo Quercia di Marcianise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 2 giugno 2024). Ancora una volta il“Federico”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, conferma di essere un autentico vivaio di eccellenze. Sono stati, infatti, ben 2 glidel prestigiosodi via Gemma che, mercoledì 31 Maggio 2024, hanno ricevuto, nella Biblioteca Diocesana di Caserta, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, il”, dedicato allo sfortunato giovane venuto a mancare il 20 Settembre 2023 in seguito ad un drammatico e fatale incidente stradale. Ad essere premiati come eccellenze del territorio, infatti, sono stati: Biagio Marseglia, 16 anni, studente del secondo anno delclassico “Federico”, classe 5 L, che ha sfiorato il podio alla XL edizione delle Olimpiadi Nazionali di matematica posizionandosi a soli 4 punti dal terzo classificato; Ciro Delle Curti, 18 anni, studente delSportivo del “”, componente del gruppo sportivo ‘’Fiamme Oro’’, pugile professionista, due volte campione italiano (nel 2022 e nel 2023), medaglia d’argento al campionato europeo in Armenia, due volte oro al torneo ‘’Alberto Mura’’, oro al torneo internazionale ‘’Boxam’’ in Spagna.