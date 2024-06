LIVE Moto3 GP Italia 2024 in DIRETTA | ricomincia la gara dopo la bandiera rossa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 Giro 1/11 Sempre scattante Alonso! Mentre Stefano Nepa e Antonio Rueda vanno per terra alla prima curva. Il colombiano conduce, seguono Ortolà, Veijer, Furusato e Munoz, adesso nel gruppo di testa. Cade (di nuovo) anche Suzuki SI RIPARTE!IL GP D’11:28 Tutto pronto per la seconda ripartenza! 11:27 Parte il secondo warm-up lap! 11:26 Intanto questo è il piccolo momento di panico avuto con Veijer < Pit lane is open @CollinVeijer95 makes his way out after a brief last-minute scare #nGP pic.twitter.com/mtQc9kUGj7 — MotoGP (@MotoGP) June 2,p> 11:25 Farioli partirà dal fondom perché aveva scontato solo uno dei due long lap.