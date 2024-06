LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2024 in DIRETTA | giocatori in campo Altra impresa del ligure?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:48 Il campione di Montecarlo ha sconfitto in 3 set Zheng, ma prima aveva rischiato di andare al quinto contro Altmaier. 12:45 In caso di vittoria,entrerebbe nei primi 30del mondo, issandosi virtualmente al 29° posto del ranking ATP e superando Lorenzo Musetti.in! 12:40 All’Italia maschile ormai è rimasto solo il, che fa da scudiero a Jannik Sinner. Tra sconfitte dolorose e meno, gli azzurri hanno raggiunto in 3 il terzo turno. 12:35 Sfida da brividi tra Matteoe Stefanos. Il greco, ex finalista nello Slam parigino, non conquista una ultimo atto Major dagli Australian Open 2023, quando si arrese a Djokovic. L’azzurro ha appena conquistato il secondo ottavo di finale della carriera in uno Slam, bissando quello di New York del settembre scorso.