Fonte : sportface di 2 giu 2024

COME SEGUIRE ARNALDI-TSITSIPAS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ARNALDI-TSITSIPAS 6-3 6-7(4) 2-6 2-6 FINISCE QUA! TSITSIPAS BATTE ARNALDI IN QUATTRO SET! OTTIMO TORNEO COMUNQUE PER MATTEO CHE DA LUNEDI 10 GIUGNO FARA’ REGISTRARE IL SUO NUOVO BEST RANKING (34) QUARTO SET – Servizio e diritto vincente di Arnaldi che prova a non mollare: 5-2.

LIVE – Arnaldi-Tsitsipas 6-3 6-7 2-6 2-6 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA