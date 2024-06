Kvaratskhelia nessuno come lui in Europa | 10 volte Player of the Match in questa stagione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Khvichaè stato la rivelazione dello scorso campionato, che potrebbe far fruttare al Napoli una gran plusvalenza. Acquistato per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, squadra georgiana, ora c’è il Psg sulle sue tracce che è disposto ad offrire ai partenopei circa 100 milioni. Eppure, in unadove gli ex campioni d’Italia non hanno brillato, Kvara è stato tra i migliori della squadra, totalizzando 11 gol e 9 assist.meglio diin: la statistica del georgiano WhoScored.com ha comunicato che il georgiano del Napoli ha vinto 10 premi inof the” (miglior giocatore della partita) eha fatto meglio di lui nei primi cinque campionati europei. Nohas won moreof theawards than Khvicha(10) in Europe’s top 5 leagues this season.