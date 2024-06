Kvaratskhelia al top in Europa | un altro record nessuno come lui

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024)è al centro di una trattativa di rinnovo, sul georgiano anche il PSG: nel frattempo, è arrivato un dato su di lui. Ancora da definire il futuro di Khvicha. Il georgiano, MVP della stagione dello scudetto e anche quest’anno tra i pochi in gran spolvero, è al centro di una trattativa per il rinnovo con la società partenopea, pronta a riconoscergli, seppur in colpevole ritardo, un adeguamento contrattuale. Sull’ex Dinamo Batumi, si è però fiondato nel frattempo il Paris Saint Germain,confermato dallo stesso agente del giocatore. I parigini avrebbero proposto un ingaggio top a, arrivando ad offrire secondo varie ed autorevoli fonti, ben 100 milioni d’euro al Napoli. Una cifra monstre, la seconda che potrebbe vedersi recapitare il Napoli nella stessa sessione di calciomercato.