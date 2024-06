KARMA dei THE KOLORS è ancora il brano più ascoltato in radio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) Per la seconda settimana consecutiva è “” dei Theilpiùin. Andiamo a saperne di più e a scoprire le altre posizioni e classifiche EarOne. Classifica EarOne Airplay, Theal primo posto con “” Non si ferma la corsa dei The, infatti il loro nuovo singolo “” è, per la seconda settimana consecutiva, al primo posto della classifica EarOne Airplay. Guadagna sette posizioni e sale al secondo posto “Femme Fatale” di Emma che precede “Puntería” di Shakira e Cardi B (terzo posto, +1). Tra le prime dieci posizioni troviamo “Paprika” di Ghali (quarto posto, +10), “Malavita” dei ComaCose (confermato al quinto posto), “Luna Piena” dei Negramaro (sesto posto, -3), “Veleno” di Tananai (settimo posto, -5), “Illusion” di Dua Lipa (ottavo posto, +3), “Lonely Dancers” di Conan Gray (nono posto, +1) e “Peyote” degli Articolo 31 feat.