Il Venezia ritorna in serie A Cremonese battuta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - Ilapproda inA vincendo i play-off diB. Dopo lo 0-0 nella finale d'andata in casa della, i lagunari hanno vinto il match di ritorno al Penzo grazie alla rete messa a segno da Gytkjaer al 24' del primo tempo. Nella bolgia del Penzo è tutto piu' bello. Ilsegue Parma e Como ed, il prossimo anno, giocherà nel massimo campionato italiano. Un'esplosione di gioia che parte dal triplice fischio del signor Sozza di Seregno e finisce a Piazza San Marco perché, per la 21^ volta nella loro storia, gli arancioneroverdi affronteranno un campionato di A. La festa, iniziata al termine della gara con la, si protrarrà per tutta la notte e seguirà anche nei prossimi giorni. Tutti in trionfo, dalla dirigenza ai calciatori, per finire al mister, Paolo Vanoli che già da domani potrebbe accasarsi altrove (Torino?), molto probabilmente con il centrocampista Tessman.