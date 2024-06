Ieri in Campania | prete condannato per abusi sessuali Muore giovane salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 1 giugno 2024. Avellino – Il mondo della politica e non piange la scomparsa di Raffaele Aurisicchio. E’ scomparso all’età di 71 anni, ex deputato, nato a Santa Paolina, per anni dirigente dell’associazione di categoria CNA. (LEGGI QUI) Benevento – Alcuni nostri lettori ci segnalano una delle tante incongruenze e criticità dei servizi di trasporto pubblico locale nel Sannio. I lettori appartengono alla categoria dei “pendolari”: nei giorni lavorativi debbono raggiungere il capoluogo provinciale dai comuni del Sannio per poter svolgere le proprie mansioni nelle sedi degli uffici, nei servizi da cui dipendono. (LEGGI QUI) Caserta – “Mi rassegno alle decisioni della giustizia degli uomini e rivendico, come già fatto nel corso del processo, la mia innocenza rispetto alle accuse che mi sono state rivolte”.