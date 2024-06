Gli affari di Massimo D' Alema in Albania | cosa fa a Tirana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuovo business inperD'. A scovarlo è stato Franco Bechis su Open che descrive le nuove attività imprenditoriali dell'ex presidente del Consiglio ed esponente di Pci, Pds, Ds e Pd prima di sbarcare anche ad Articolo Uno-Mdp. Ebbene a gennaio 2023,D'ha costituito ala società A&Iche si occupa di offrire consulenza alle imprese italiane interessate a quel Paese. Come riferito da Open, nell'atto costitutivo è scritto che la società ha per oggetto "L'assistenza alle imprese e la consulenza a favore di persone fisiche e giuridiche in relazione alla ricerca e realizzazione di opportunità di business". Gli stretti tra D'e l'sono testimoniati anche da una foto apparsa sul profilo Instagram del ristorante Rinaldi di Roma, dove nel dicembre 2023 D'è stato immortalato a cena col presidente Edi Rama, in quelle ore nella Capitale dove aveva partecipato a un vertice a Palazzo Chigi con Meloni e Rishi Sunak.