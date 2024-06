Ex carabiniere di 36 anni assassinato a coltellate durante una lite in un pub a Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Omicidio nella notte in Sardegna. Fabio Piga, un exdi 36è morto adopo aver ricevuto una coltellata al petto nel corso di unascoppiata nel pub Donegal di via Caprera. Il responsabile sarebbe già in Questura. Il personale del 118 ha tentato di salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della squadra volante e gli investigatori della mobile, arrivati sul posto subito hanno bloccato un 19enne diche adesso si trova in Questura. I due da quanto si apprende hanno avuto una discussione nel locale al culmine della quale il 19enne ha sferrato le, una ha raggiunto Piga al petto, uccidendolo. L'articolo Exdi 36unain un pub aproviene da Il Fatto Quotidiano.