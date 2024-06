Due anni di Pardini Maxi giunta politica per fare il ‘punto‘

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono passati quasi dueda allora, da quando Marioè diventato sindaco della città strappando, dopo diecila sua guida al centrosinistra., sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, da Lista Civile di Elvio Cecchini e dalle tre liste che avevano sostenuto al primo turno Fabio Barsanti prese il 51% dei voti contro il 49% di Francesco Raspini candidato del centrosinistra e assessore comunale per lunghissimo tempo delladel sindaco uscente, Alessandro Tambellini. Il primo turno si era chiuso con il 42,6% per Raspini, mentreaveva ottenuto il 34,3% Barsanti il 9,5% e Cecchini il 3%. Domani il sindaco e tutti gli assessori daranno vita a unafiume, destinata a durare praticamente tutto il giorno, per esaminare i primi duedi mandato, verificare quanto fatto e quanto non è stato ancora fatto e, soprattutto, programmare i prossimidi governo che saranno decisivi anche in vista di una rielezione.