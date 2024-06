Conte | Premeriato?Anche Putin è votato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 18.05 "Siamo sull'orlo di una Terza guerra mondiale. Tutti i trattati di pace si sono fatti con i nemici, con loro bisogna dialogare". Così il presidente del M5S, a in Mezz'Ora, su Rai3. Il premierato? "Anche in Russia mettono una X per, ma non si può chiamare democrazia. Una riforma dove il Presidente diventa un cerimoniere, non è democrazia",afferma."Sorpreso"da reazioni di Confindustria:"Ho parlato di capitalismo infetto e lo rivendico.Mi riferisco al sistema Toti", il governatore della Liguria indagato per corruzione.