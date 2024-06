Calcio storico i Rossi volano in finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 – Monologo, Santa Maria Novella incon Santa Croce Tutto in discesa per i, nella seconda semidelfiorentino: la squadra di Santa Maria Novella batte senza troppi patemi i Bianchi di Santo Spirito (8 cacce e mezzo a 1) e stacca il biglietto per lacon gli Azzurri, che quest'anno, causa elezioni e rischio ballottaggi, si gioca sabato 15 giugno invece che nel giorno di San Giovanni. La partita si è messa subito bene per i campioni in carica, avanti di mezza caccia per un errore sotto balaustra di Santo Spirito. Poi i Bianchi perdono anche 3 uomini per espulsione, e idilagano con i suoi uomini migliori: Lopez, Renzoni, Gianassi. .